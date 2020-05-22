大家還記得70年代「第一美人」胡因夢嗎？長髮披肩、神韻迷茫嫵媚，渾身散發一股獨特氣質，她的一生充滿傳奇色彩，曾和李敖有過100多天的婚姻，兩人的愛情故事名噪一時。

1953年生的胡因夢，由於父親很少回家，都與母親一起生活，但母親長期的不安全感，想要緊緊抓住胡因夢的任何一切，把她壓得喘不過氣，因此母女倆常常起口角，原生家庭的失和大大影響胡因夢的感情觀，連帶導致她與李敖破碎的婚姻。

胡因夢是70年代大美人。（圖／微博）

胡因夢就讀輔大時，美貌與才氣轟動全校，吸引不少男同學追求，她坦言自己年輕時很容易投入感情，曾有過許多戀愛經驗，不過都是短命戀，因為當她感到受傷，就會想要逃走，「當一個人無法徹底面對內心的真相時，上癮症便逐漸形成，我當時的男友不斷，其實是有心病的。」多年後，胡因夢這麼說。

胡因夢進入演藝圈後，和大18歲的李敖一見鍾情，不顧母親反對、閃電嫁給對方，在當時轟動一時，被媒體譽為「最美的臉遇上最聰明的腦袋」，沒想到才子佳人的組合僅維持115天就曲終人散，原因就出在於她婚前把李敖看得太高，許多細節都自動忽略，壓死駱駝的最後一根稻草，就是李敖爆出侵占蕭孟能財產，胡因夢驚覺丈夫並不是想像中的俠士，而是自私的智慧罪犯，兩人徹底決裂。

胡因夢和李敖婚姻僅維持3個月。（圖／微博）

離婚後，胡因夢爆瘦到44公斤，經歷過一場轟轟烈烈的劇烈衝擊後，她開始自省內心世界，一一修補從成長過程至今的傷痕，朝向心靈方面進修，現在已經成為厲害的哲學、心理學和翻譯大師，反觀李敖不斷的在各大節目、訪談或著作中羞辱胡因夢，還嘲笑對方如廁的樣子很不堪，「美人便秘，與常人無異。」一詆毀就是30年，對此，胡因夢淡淡的回應：「多年來，他這樣不斷羞辱我，對我是一個很好的磨練。」

胡因夢多年來深耕心靈方面的領域。（圖／微博）

因為有了這段失敗的婚姻，讓胡因夢有機會探索心靈領域，研究、撰寫及翻譯多部相關書籍，樂於幫助人們撫平內心的創傷，同時感受到身心靈的重要性；而李敖多年來雖然不斷謾罵胡因夢，卻在罹癌後想和對方和解，對於胡因夢來說，李敖早已經是化開的結，隨著時間的流逝飄散而去，這個願望也在李敖嚥下最後一口氣後，永遠都不可能實現。

(時尚)