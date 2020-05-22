不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 07:042020/05/22 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨暴襲全台，停班停課一覽表。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受滯留鋒面及西南氣流影響，，氣象局針對全台20縣市發布豪、大雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區最為嚴重，有局部豪雨或大豪雨的可能，因此《行政院人事行政總處》也在今早6時52分更新，高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區，今天停止上班、停止上課；屏東縣春日鄉士文村，今天停止上班、停止上課。 (中時電子報) #停班停課 #豪雨 #不斷更新 #台灣 #生活 #天氣 #高雄市 #屏東 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》停接華為新單？台積電：不公開客戶訂單 14:322020/05/18 財經 華南銀行和寶紘建設攜手創造敦南新地標 17:372020/05/18 財經 《金融股》華南銀、寶紘建設聯手 創造敦南新地標 17:222020/05/18 財經 更新一下你對陸配的認知 04:102020/05/19 兩岸藝文 裕國股票自20日起 停止在證券商營業處所買 11:072020/05/20 財經 又出現時代眼淚！PChome信箱9月底停止服務 21:282020/05/20 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 21:462020/05/20 生活 大雨來襲 台南22日上午5點更新上班上課訊息 21:392020/05/21 生活 屏東22日正常上班上課 22:102020/05/21 生活 高巿茂林、桃源、那瑪夏3區22日停班停課 23:502020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 - 生活 不斷更新》狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 - 生活 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 - 生活 預防老人痴呆 腎臟科名醫：多吃這2種食物 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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