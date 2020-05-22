受滯留鋒面及西南氣流影響，，氣象局針對全台20縣市發布豪、大雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區最為嚴重，有局部豪雨或大豪雨的可能，因此《行政院人事行政總處》也在今早6時52分更新，高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區，今天停止上班、停止上課；屏東縣春日鄉士文村，今天停止上班、停止上課。

(中時電子報)