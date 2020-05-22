龍巖(5530)投資金額逾20億元，並邀請日本建築大師安藤忠雄設計的「光之丘生命紀念館」昨日舉行動工典禮，將在高雄市內門區建造地上5層、地下3層，樓地板總面積近1萬坪的生命追思藝術殿堂，整體工期約4年左右。

龍巖董事長劉偉龍表示，台灣民眾對身後事的規畫，愈來愈要求質感和自主性，因此公司陸續推出了與各界大師合作的塔墓商品，並展開多項重大建設，除了去年底已動工的高雄光之門私立殯儀館BOO案外，位於新北市三芝區的龍巖世紀墓園服務中心，也於今年4月初完成上樑，這兩項建案同樣是由安藤忠雄大師親自設計，工程進度皆如期進行中。

光之丘生命紀念館位在高雄市內門區「龍巖安泰紀念墓園」內的制高點，是與光影、自然、風土融合的建築，安藤大師考量該地區的山丘地貌，設計出層狀階梯的外觀造型加上翠綠植披相襯，與周遭丘陵景觀合而為一；建築中央運用透光的天花板，讓南台灣熱情的陽光能呈現出多樣的光影變化，營造出沉澱心靈、緬懷先人的靜謐氛圍。

(時報資訊)