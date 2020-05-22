連鎖餐飲集團瓦城（2729）2018年跨足餐飲品牌代理，將日本知名鬆餅品牌「Eggs 'n Things」引進台灣、作為首發代理品牌。不過，由於合資日方決議結束台灣代理業務，集團宣布位於微風松高的Eggs 'n Things門市將營業至5月31日，品牌代理路首吞敗仗。

瓦城聚焦東方菜系，目前旗下共有瓦城、非常泰、1010湘、大心、時時香、十食湘、YABI KITCHEN、月月泰BBQ等8個自創品牌。為擴大營運版圖，集團也成立全資子公司全球美味，作為代理引進國際餐飲品牌的合作平台。

瓦城與日方在全球美味旗下合資設立新味公司，由瓦城持股60％，2018年6月底在微風松高開出Eggs 'n Things台灣首店，未設定展店目標。不過，Eggs 'n Things開業以來未見展店計畫，僅維持1家店規模。

據瓦城財報揭露，Eggs 'n Things營運狀況平平，開業迄今尚未實現獲利，截至2020年首季累計小幅虧損786.3萬元，瓦城按持股比例認列6成虧損，雖對瓦城整體營運影響不大，但作為首發代理品牌，營運表現不算突出。

瓦城表示，基於尊重與配合日方合資公司結束台灣代理業務，很遺憾無法繼續提供服務，Eggs 'n Things將營運至5月31日止。為感謝顧客支持與愛護，自今（22）日起將提供用餐全面9折優惠。

(時報資訊)