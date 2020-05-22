疫情持續數月，影響數以萬計民眾的生活，不論中央、地方政府都在全力輔助民眾紓困，包含紓困補助，稅金緩徵等等措施。但在這個時點，台中市政府卻向民眾收取1萬5000元的行政規費，令民眾苦不堪言。

民政局表示，依據台中市第一花園公墓殯葬設施使用管理辦法，104年7月31日至公告啟用前已使用者，應重新申請並繳納使用規費才可繼續使用；陳情民眾今年2月25日於公墓合法啟用前違反殯葬管理條例已先行使用，市府基於人倫考量，已通知民眾補辦埋葬許可申請，避免受罰

市議員陳世凱表示，日前接獲民眾陳情，台中市政府依據今年通過的「台中市第一花園公墓殯葬設施使用管理辦法」要求他繳納規費，在疫情影響生計的時候，又收到這份行政處分，令他手足無措。

陳世凱指出，該陳情民眾是一位計程車司機，幾年前為了安葬逝世母親，購置墓地，卻意外被捲入廠商被撤銷資格的爭議，如今又因此要被收1萬5000元的規費。他質疑，現在什麼時候，市府還在向人民要錢？民眾不是不願意繳納，但疫情影響實在已經令他喘不過氣，市府應該比照中央，讓民眾緩繳規費。

陳世凱呼籲市府，市府存在的目的，應該是在民眾痛苦的時候給予他們希望，支持這些努力生活的市民，協助他們度過難關。

(中時 )