台中西屯區台74中彰快速道路（環中路地下道前）潭子往烏日方向，昨晚(22日)10時許發生連環追撞車禍。1輛黑色保時捷與1輛小自客發生碰撞，2車等待救援時，後方1輛速霸陸小自客，又追撞保時捷，再噴飛到前面內側護欄起火燃燒，駕駛來不及逃生，被燒成焦屍。另1名44歲男子與26歲女子受傷，被送往澄清醫院中港院區治療。

據報案小客車駕駛指出，他遭後方車輛追撞後，又發生第2次車禍，紅色速霸陸小客車高速追撞保時捷，噴飛撞擊內側護欄，隨即起火燃燒。

(中時電子報)