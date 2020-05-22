速霸陸撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 07:582020/05/22 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台74線中彰快速道路昨晚發生連環追撞事故，一輛速霸陸小自客追撞待援的保時捷，撞及護欄起火燃燒，被燒死車內。(非事發示意圖／翻攝自《黑色豪門企業》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中西屯區台74中彰快速道路（環中路地下道前）潭子往烏日方向，昨晚(22日)10時許發生連環追撞車禍。1輛黑色保時捷與1輛小自客發生碰撞，2車等待救援時，後方1輛速霸陸小自客，又追撞保時捷，再噴飛到前面內側護欄起火燃燒，駕駛來不及逃生，被燒成焦屍。另1名44歲男子與26歲女子受傷，被送往澄清醫院中港院區治療。 據報案小客車駕駛指出，他遭後方車輛追撞後，又發生第2次車禍，紅色速霸陸小客車高速追撞保時捷，噴飛撞擊內側護欄，隨即起火燃燒。 (中時電子報) #保時捷 #速霸陸 #駕駛 #追撞 #燒成 也許您會感興趣 推薦閱讀 放浪兄弟顛覆想像 Jaguar Land Rover 04:102020/05/18 時尚消費 毒販開車撞死人落跑 車內起出毒品20公克 15:422020/05/18 社會 台南開車撞死女騎士落跑駕駛是毒販 警逮2人車上都毒品 16:452020/05/18 社會 《直擊》西濱快速道路聯結車直闖紅燈 大貨車險成肉餅 09:162020/05/20 社會 倒退嚕撞後車駕駛先道歉再裝無辜 警調監視器秒打臉！ 09:432020/05/20 社會 咪妃出車禍！躺床兩天曝慘況：只剩右手可動 11:592020/05/20 星光 飛來衝撞立委黃秀芳天旋地轉 遺憾對撞駕駛不治… 12:122020/05/21 社會 大車快車道右轉 慢車道騎士被撞死 12:342020/05/21 社會 俄國Su-57戰機 測試無人駕駛潛力 20:482020/05/21 軍事 直擊》整排機車應聲倒 休旅車駕駛加速逃逸 21:502020/05/21 社會 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 速霸陸撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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