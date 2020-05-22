小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（22日）財經重點。

【1】陸砸1.4兆美元 喊科技超美

在美國壓力下，大陸近期不再提「中國製造2025」，改以「新基建」延續科技戰略。外電報導，大陸將在「兩會」通過財政計畫，未來6年投入約1.4兆美元(約台幣41.9兆)發展5G、AI等關鍵技術，在科技領域與美國搶奪主導權，預料華為、阿里巴巴、商湯等科技巨頭將成為最大受益者。

【2】記憶體兩年大多頭 即將引爆

新冠肺炎疫情雖造成記憶體市場上半年步調動盪，威剛董事長陳立白認為，在供應鏈庫存陸續去化後，全球科技界已整裝待發迎接由5G所驅動的需求爆發期，他預估市場供不應求的時間將可延續二年，威剛已準備好迎接產業史上難得一見的大多頭行情。

【3】黃天牧第一把火開新創板

新創、中小企業需要「伯樂」資金挹注，金管會規劃開新板市場助攻。金管會新任主委黃天牧21日表示，證期局正在研議針對中小企業、新創企業，創立新的交易板，限「專業投資人」投資，且有限度排除適用證交法、獲利及資本要求，有別於「創櫃板」，可以次級交易，即可買進賣出。

【4】十四五規劃劍指5G 15檔概念股跑得快

受新冠肺炎疫情影響，大陸兩會推遲至5月21～22日連兩日舉行，本次會議將討論「十四五」規劃，5G、半導體及電動車將是未來大陸政策扶植重點產業，此與台灣的新六大戰略產業不謀而合，包括廣達等15檔概念股股價21日獲得激勵。

【5】14檔股利增＋高殖利率 吸睛

上市公司高現金殖利率不稀奇，但要連4～12年遞增，且近5年平均現金殖利率在4～7％，更屬不易，據統計，大洋-KY（5907）、強信-KY（4560）及長華（8070）等14檔，擁上述所有條件「物美價廉」股，獲利連年穩定成長才能股利連年上升，且殖利率打敗大盤，投資價值合理。

(中時電子報)