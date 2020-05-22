全家便利商店(5903)宣佈Let’s Cafe品牌全面革新，從品牌識別、產品線延伸、佈機建設三軌並進，除了全新品牌Logo及杯身視覺，更首推Let’s Cafe自有品牌罐裝咖啡、適合搭配咖啡的專屬系列甜點，而單品咖啡也將延續雙單品豆販售策略，將再增加300間店舖販售雙單品豆，加大火力搶攻咖啡黑金商機。

根據財政部最新統計，台灣10年來咖啡店數增加近2000店，咖啡豆進口數量更爆增2.1倍，顯見消費者持續上揚的咖啡需求，吸引許多業者不斷加入咖啡戰場，全家便利商店自2006年開賣現煮咖啡，去年Let’s Cafe業績跳躍性成長30%、突破50億元。

全家便利商店鮮食部部長黃正田指出，觀察近年消費者咖啡飲用行為已從「喝」咖啡轉化為「品嚐」咖啡，而目前全台咖啡館與販賣現煮咖啡的便利商店共約1.5萬家，如何滿足多數消費者味蕾，進而突圍咖啡紅海實為一大挑戰，全家2006年開始測試現煮咖啡，近年則透過一、透過商品預售重塑消費行為、推出單品咖啡並持續精進咖啡本質，以及打造咖啡品牌旗艦店提供美好消費體驗三大黑金策略吸引咖啡愛好客，不僅帶動Let’s Cafe去年銷售業績超過50億，更在競爭激烈的咖啡紅海戰場，繳出較2018年成長超過30%的好成績。

觀察追求咖啡風味的咖啡饕客漸成主流，全家宣佈Let’s Cafe品牌全面革新，全家表示，此次品牌全面進化，將以咖啡為核心進行延伸，從品牌識別、產品線延伸、佈機建設三軌並進；在品牌識別部份，為Let’s Cafe 14年來首次調整品牌Logo，以咖啡豆為核心概念進行設計，再搭配全新設計的高質感杯身(黑杯/藍杯)；在Let’s Cafe產品線延伸部份，全家觀察消費者購買咖啡時常會併買甜點，因而將甜點品牌sweet+與 Let’s Cafe整合，未來新品將朝可搭配咖啡為目標進行研發。

全家便利商店亦首創推出的Let’s Cafe自有品牌罐裝咖啡，於日本生產後原裝進口，並一次推出Let’s Cafe單品盧安達黑咖啡、Let’s Cafe香濃咖啡拿鐵兩種口味，上市一週業績雙雙衝進罐裝咖啡銷售排行榜前五名。

全家便利商店深耕專業咖啡領域，率同業之先推出純粹風味的單品咖啡，已有超過3500店可販售，為全台最大單品連鎖咖啡店，為讓咖啡饕客到「全家」可一次品嚐多種單品口味，更有130間店舖販售雙單品咖啡豆，預計七月將再增加300間販售雙單品咖啡豆的店舖，持續朝一店多單品目標佈局。

此外，為提升消費者購買Let’s Cafe便利性，在科技2號店測試成效頗佳的全球首創智能咖啡機將擴大至100店測試，消費者不需透過店員服務即可快速兌換預購咖啡。

(時報資訊)