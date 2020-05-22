高雄市長韓國瑜的罷免投票6月6日舉行、罷韓活動也開始了，國民黨與韓營已定調要「冷處理」、呼籲支持者不要出來投票，勿激化反韓支持者，但因罷韓方挑釁動作不斷，仍有韓粉不解為何要「忍氣吞聲」？事實上對罷免投票「冷處理」的戰略，從多年前「核四」議題引發的罷免投票，可見相關邏輯。

資料顯示，1996年時韓國瑜擔任立委時期，曾因為核四相關議題，遭反核團體提出罷免案，當時遭提罷免的人共有4人，分別是韓國瑜、洪秀柱、詹裕仁及林志嘉；而當年的台北縣為單一立委選區，罷免投票的選舉人數為207萬人，是我國罷免投票中選舉人數最多的一次。

韓國瑜在當年的罷免投票中，因屢屢站在第一線對抗罷免團體，投票結果獲37萬7822張罷免同意票，是四人中最高，也比時遭罷免的林志嘉、洪秀柱兩人還要多超過一萬票；但因當年的投票率僅有21.36%，未達五成投票門檻，最後罷免不成。

而今年的罷韓投票因門檻降低，僅需25%的同意票即可通過罷免；罷免對象單一，僅有韓國瑜一人；罷免職位更高，當時為立委如今是市長，所以藍營策略以冷處理為宜。對此網友多認為「韓國瑜的做法很合理」，表示「冷處理也可以減少民進黨的操作空間」、「只有民進黨才會一直炒作罷免，根本就是亂源！」

(中時電子報)