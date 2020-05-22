羅志祥和周揚青分手之後，遭女方爆愛多人運動及劈腿等醜聞，這讓他選在520PO出7000字懺情文，被解讀是要挽回周揚青，不過宿敵陳沂日前開直播，則是指出裡頭居然按藏2密碼，立刻引起網友熱議。

羅志祥懺情文中5/3的內容，其中一段以「3個6」為開頭，還提到「3個6」「災」等字眼，讓許多台灣網友百思不得其解，經過解釋才知道是這是擲骰子的術語，對此陳沂開直播則以此數字分析出２點，一個是「666」為大陸用語「溜一波」，二則是高雄市韓國瑜投票罷免日是6/6，因此被推測和罷韓有關，讓許多網友笑稱只有陳沂才能看得如此透徹。

此外陳沂表示羅志祥在選照片也相當心機，表面上看似兩人的甜蜜合照，但其實都只選擇自己好看的照片，就連宅神朱學恒都指出把周揚青過去9年照片依序貼出，呈現出所有臉部變化，無疑就是暗指周揚青過去有整型，也是隱藏在背後的毒計。

(中時電子報)