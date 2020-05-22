台灣高鐵21日宣布，限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動，由於活動限定5月27日至6月9日，引發外界聯想是否「暗助」罷韓，高鐵對此駁斥，但高雄副市長葉匡時則質疑大家相信嗎？綠營立委王定宇則表示，怎對韓國瑜這麼沒信心！

高鐵「大學生雙週快閃優惠」的限時優惠活動，活動期間為5月27日至6月9日止。但因罷韓投票6月6日在高雄登場，引發藍營立委質疑這限定方案是否有暗助罷韓的聯想。葉匡時更在臉書發文表示，「高鐵公司說這個大學生優惠案與罷韓無關，你相信嗎？」

對此，王定宇則在臉書發文，略帶酸味指出，為什麼對韓國瑜這麼沒信心，搭高鐵回高雄的大學生，難道不能挺韓嗎？另外還有個東西叫google，請輸入「高鐵大學生優惠」，會發現高鐵每一、二個月就有「大學生優惠」，質疑葉曾當過交通部長、是否「不會駛船嫌溪窄」？！但因時機點太敏感，多數韓粉仍批高鐵加入罷韓行動，變成國家隊在助罷韓，一點都不公平！

王定宇臉書。（摘自王定宇臉書）

(中時電子報)