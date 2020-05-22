美國上周請領失業救濟人數持續減少，但仍超出市場預期，以及新一波美中緊張關係令投資人擔心全球前二大經濟體今年初達成的貿易協議，華爾街股市在前一日創下兩個月新高後，周四回落收黑。

美國總統川普表示，如果中國因去年香港爭取民主的示威抗議活動對香港實施國家安全法，美國將做出強烈回應。美國國務卿蓬佩奧則再度抨擊北京當局處理新冠狀病毒疫情的方式，一名中國官員則回應中方不會因緊張局勢升高而有所退縮。

周四收盤，道瓊工業指數跌0.41%，為24,474.12點。標普500指數跌0.78%，為2,948.51點。那斯達克指數跌0.97%，為9,284.88點。

道瓊指數成分股中，IBM跌1.86%，表現最差；波音上漲4.26%，漲幅最大。

標普11大類股普遍下跌，能源、公用事業、材料、必需消費品與科技股跌幅都在1%以上。

亞馬遜收跌2.05%，盤中一度升至2525.45美元，改寫歷史新高。臉書收漲0.62%，盤中一度勁揚3.1%，再創新高。

(時報資訊)