台中市位於中區的中華路夜市，21清晨3時許傳出遭人縱火，火勢迅速蔓延，火舌延燒路邊的攤商甚至波及周邊民宅，市議員羅廷瑋利用市議會財政經濟業務

質詢時說，這場火災嚴重凸顯出公共安全上的疑慮；他希望經發局能夠針對中華路夜市商圈的火災受災攤商給與補償與租金的減免或補貼；市府經發局長張峰源也當場允諾。

位於台中市中區的中華路夜市，清晨3時許傳出遭人縱火案。根據台中市消防局統計，這場大火共延燒了16戶，4人送醫，警方也於現場逮捕1名嫌犯，已帶回進行偵訊，詳細情形還有待調查釐清。

羅廷瑋表示，火災雖然只是一個意外事件，但是這次的災情還是有人為因素及需要檢討改善之處；他希望經發局能夠針對各個攤商在收攤後，攤位擺放場所的安全性、防火性以及未來如果遇到一樣事件的應變能力、補償措施制定相關的專業流程，讓這樣的規範能對夜市商圈與夜市攤販一體適用。

經發局強調，對於受災攤商停業期間相關道路使用費，將暫時停止收費，同時請管理委員會儘速協助受災攤商後續復原工作。

(中時 )