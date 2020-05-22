天氣即時預報臉書專頁表示，今(22)日受西南氣流及梅雨鋒面雙重影響，截至早上7時50分，「屏東大漢山」累積雨量已達209mm，居全台之冠。

該專頁指出，根據目前台灣上空3個雷雨胞的分佈，「上午」西南沿海雷雨胞影響區域為台南、高雄及北屏東，是三個區塊中「最強、最廣」，此處，有一「中尺度對流複合體」在附近發展，這些水氣會順著西南風進入南部陸地，需特別注意。

中部沿海雷雨胞影響區域為中北部，稍晚可能會增強，此處是鋒面所在位置，零星對流正在組織發展，中北部陸續有陣雨出現。

竹苗中山區地形雨影響區域為竹苗及中部山區，強度稍弱但降雨持續，由於西南氣流水氣被山區地形攔截，瞬間雨勢不大但持續的降雨，山區累積雨量也將很可觀。

該專頁表示，上半天雨區分布會是「南部 ＞ 中部 ＞ 北部 ＞ 東部、外島」，提醒雨具務必隨身攜帶，低窪地區、山區注意雨勢的影響。

(中時 )