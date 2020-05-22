正在舉行的中國大陸第三次人大會議中，宣布議程將審議備受全球注目的香港版國安法。對此，美國總統川普表示，若北京堅持推動實施「香港版國安法」的計畫，美將強烈反應。

據路透社報導，在去年香港反送中運動後，泛民派在議會中大勝，讓「基本法」23條立法通過可能性更低，促使北京有意推動香港版國家安全法。「23條」指的是香港基本法第23條，要求港府自行立法禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為。

對於即將審議的港版國安法，川普表示「目前無人知道相關細節，如果通過的話，美國將有強烈反應」。除了川普之外，美國國務院表示強烈譴責，而參眾兩院議員也將提出相關反制手段。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，任何企圖實施無法反映香港民意的國安法之努力，都可能造成嚴重動盪。

至於目前仍未知華府是否會動用先前通過的《香港法案》作為反制。先前美議員盧比奧（Marco Rubio）等議員上月致信國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時，要求美國盡快執行《香港法案》以作為對先前香港警方對港泛民主人士大規模逮捕的反應，但蓬佩奧表示，已決定延後向國會提出評估香港自治狀況的報告，稱在人大會議舉辦前，此舉可能進一步傷害大陸所承諾的香港自治下的人民。

中國大陸全國人大外事委員會主任委員張業遂說，港版國安法相關細節將在22日公布。香港01報導稱，「港版國安法」主要針對4類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。其中恐怖活動為「基本法」23條所未包涵。而「基本法」23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所沒有。

(中時電子報)