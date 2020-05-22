陸軍航空特戰指揮部昨日於三軍聯訓基地進行「109-2空用武器實彈射擊」，驗證各型攻擊與戰搜直升機精準打擊能力，包括航特部所屬航空601旅、602旅及飛行訓練指揮部等單位都派遣兵力進行聯合操演，射擊20公厘、30公厘機砲、50機槍與2.75吋海神火箭，展現陸航部隊強大精準打擊能力。

根據《青年日報》報導，陸航部隊派遣AH-64E攻擊直升機、AH-1W攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機執行射擊任務，驗證「機砲射擊」、「機槍射擊」以及「火箭射擊」等課目；各型直升機接獲發起攻擊命令後，依想定射擊20公厘、30公厘機砲、50機槍與2.75吋海神火箭，目標區霎時塵土飛揚、火光四射，飛行教官展現絕佳飛行技術與精準打擊能力。

AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機發射海神火箭。(青年日報提供)

OH-58D戰搜直升機發射海神火箭。(青年日報提供)

在整場射擊操演中，除了飛行教官精湛技術外，地勤人員也扮演著「幕後英雄」角色，正所謂「空戰出英雄、地勤竟全功」，他們在不同工作環境中，克盡職責地做好飛安工作，落實各項檢查與確認，使飛行、射擊操演達到「零危安」，最大功臣非地勤人員莫屬。也因為有飛行教官與地勤人員的完美搭配，陸航戰力才能完美地呈現國人眼前。

(中時電子報)