清涼解渴的西瓜是夏天的消暑聖品，老饕、攤販光聽敲打西瓜的聲音，就能找到香甜的好瓜，但聽力差的人卻好踩雷，因此醫師葉時孟指出，挑好瓜不一定得靠敲打，看外型、果梗也能找到好瓜。

醫師葉時孟指出，前陣子去好市多買西瓜，跟著大家一起拍拍敲敲，卻也聽不出個所以然，所以常常踩雷，買到軟爛又不甜的，丟掉又覺得很可惜，放在冰箱裡大家也不會去吃，久了更難以下嚥，難免會受到太太與女兒鄙夷的眼神。

醫師葉時孟分享，診所的病患有時候也會分享西瓜給同仁吃，明明都是在同個賣場買的，好吃程度竟有天壤之別，讓他大受刺激，決心要整理出挑西瓜訣竅懶人包，讓聽力跟他一樣差的朋友，不靠敲打也能大殺四方，不踩雷。

醫師分享挑出甜西瓜懶人包。（圖／翻攝自臉書,葉時孟醫師）

醫師葉時孟指出，好的西瓜外型要勻稱，果梗部分最好彎曲且要綠綠的、沒有枯掉比較好，西瓜皮的直紋要寬、橫紋要密、沒有紋路的地方則要黃，此外，瓜臍越小越好，也不要太凹陷，如此一來，皮比較不會太厚。

醫師葉時孟最後提醒，進行腎透析的患者要慎吃，因為西瓜的含水量多，每份水果食入的含鉀量也很可觀，不可多吃，以免水分累積過多，會造成呼吸喘和高血鉀的危險。

(中時電子報)