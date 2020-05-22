近日，台灣高鐵公司陸續推出「大學生雙週快閃優惠」在內各項乘車優惠，其中「大學生優惠」活動限定在5月27日至6月9日，剛好罷韓投票時間重疊，遭質疑是否在助攻罷韓投票。對此高鐵表示，這些優惠都只是單純的商業行銷。但是韓粉們並不買帳，紛紛在網路上留言罵爆高鐵，還有人說「拒搭高鐵，以示抗議」。

高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日登場，罷韓活動也自今天起跑，而其中年輕選票被視為關鍵，因此高鐵在這個時間點上推出優惠引發各界猜想。藍營質疑，是不是高鐵也加入了「罷韓國家隊」，要助罷韓一臂之力？高鐵則在官網說明，「相關促銷優惠方案，均依照過往行銷經驗與銷售實績進行規劃，為單純之商業行銷方案。」

但韓粉們並不接受高鐵的解釋，在臉書社團《韓國瑜鐵粉後援會》中留言大罵，「這個惡劣的執政黨，無所不用其極的打擊韓國瑜，必遭受反撲的」、「為了罷韓，民進黨早就動員黨員出來投票，當然其他可利用之公企當然是不放過的啦」、「動用全台灣的資源去搞罷韓，後面的利益可謂非常巨大」、「不管是國營交通事業或是私人交通事業都不能如此選邊站」、「國民黨怎麼處理？動用國家運輸工具不犯法嗎？」，高鐵惹怒眾韓粉，還讓一些人在《李四川後援會》留言表示要拒搭，「拒乘高鐡，以示抗議」、「別坐」、「不要坐」。

(中時電子報)