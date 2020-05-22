九把刀宣布買回《打噴嚏》版權。（圖／翻攝自九把刀 Giddens Ko臉書）

柯震東宣傳《打噴嚏》將在暑假上映。（圖／翻攝自kaikaiko IG）

柯震東6年前捲入呼麻案件，演藝事業受挫，導致他與林依晨合拍、九把刀執導的電影《打噴嚏》也被大陸封殺，上映遙遙無期。上月九把刀在臉書開心宣布將電影版權買回，昨(21日)上映日期定案，將於7月15日在台上映，打響暑假電影檔期第一砲，許多網友留言恭賀，還有人笑說：「終於等到了，這樣我就不用子孫放給我看了！」。

柯震東2011年因接拍九把刀執導電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，之後又接演《小時代》系列電影在大陸闖出知名度，2014年他卻和房祖名呼麻被逮，又因當地廣電總局對劣跡藝人的封殺令，使柯震東所有作品不是被取消就是延後上映，原定2014年上映的《打噴嚏》更是被一拖再拖。

上月九把刀宣布：「好啦！我們真的把『打噴嚏』買回來了！」笑說本來訂好檔期，也規劃好校園試映會，沒想到新冠肺炎攪局，上映時間又被延後，昨九把刀曬出《打噴嚏》海報，寫下：「『這一拳，就是我站在這裡的原因。』7月15，謎底揭曉」，宣布該片將在暑假第一天上映。

而男主角柯震東昨也在IG宣傳，說：「7/15確定上映啦！真心希望大家可以衝去戲院看呦」，有網友說：「終於！等好幾年了！等到我都25歲了！」，他回：「沒事我都30了」，另有人說：「阿東我包場的話你會來坐我旁邊的嗎」，他表示：「走起！」。

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(中時電子報)