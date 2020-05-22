李克強：深化兩岸融合發展 團結廣大台胞反獨促統 09:052020/05/22 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸第十三屆全國人大第三次會議22日開幕。（陳君碩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大22日開幕，大陸總理李克強將發表政府工作報告，根據報告內容，涉台部分提到，堅持對台工作大政方針，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。 根據大陸2020年政府工作報告，涉台部分提到：「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」 (旺報 ) #工作 #兩岸 #報告 #大陸 #促進 也許您會感興趣 推薦閱讀 化解民粹潮是蔡總統當務之急 04:102020/05/21 論壇廣場 兩岸關係難解凍 ECFA無望續談 04:102020/05/21 焦點新聞 工商界嘆蔡無新意 台商自求多福 04:102020/05/21 焦點新聞 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:102020/05/21 兩岸藝文 蔡就職避談九二 又將修憲 學界憂 兩岸恐擦槍走火 04:102020/05/21 政治要聞 小英還是提不出兩岸路徑圖 04:102020/05/21 時論廣場 社論／「顧」好兩岸希望之窗！ 04:102020/05/21 時論廣場 對未來4年兩岸關係是否樂觀？96％網友選邊站 21:012020/05/21 政治 保就業 兩會首要重點 04:102020/05/22 焦點新聞 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:102020/05/22 兩岸藝文 兩岸熱門新聞 李克強：深化兩岸融合發展 團結廣大台胞反獨促統 - 兩岸 - 旺報 川普批陸阻其勝選 胡錫進：網民真希望你連任 - 兩岸 清朝滅亡後 這些滿語成為現代人的日常詞彙 - 兩岸 - 旺報 兩岸關係難解凍 ECFA無望續談 - 焦點新聞 - 旺報 翼龍滿天飛 美中兵器決戰利比亞 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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