大陸全國人大22日開幕，大陸總理李克強將發表政府工作報告，根據報告內容，涉台部分提到，堅持對台工作大政方針，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。

根據大陸2020年政府工作報告，涉台部分提到：「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

(旺報 )