今年最強梅雨這幾天展現威力，預估在今天達到高峰，大豪雨可能帶來災情，高雄、屏東部份地區已宣布今日停班停課。氣象專家吳德榮說，滯留鋒明(23)日會逐漸南移，仍應注意防範劇烈天氣及致災性降雨，一直到下周四起滯留鋒對台灣的影響才會結束，天氣好轉。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，最新模擬顯示，明日滯留鋒逐漸南移，各地仍有陣雨或雷雨，不穩定區域往南調整，應注意防範劇烈天氣及致災性降雨，尤其中南部。下周日至周一上午滯留鋒南移至巴士海峽，周日將出現空檔，見到陽光、白天氣溫升，但仍偶有局部短暫陣雨或雷雨。

這波滯留鋒對台影響時日頗長，吳德榮指出，下周一下半天它又會緩慢向北移動，降雨範圍由南逐漸向北擴展。下周二、三滯留鋒再度影響，各地皆有陣雨或雷雨的機率；大氣不穩定，應持續注意劇烈天氣及致災性降雨。下周四(28日)起滯留鋒在巴士海峽徘徊，結束其前後達10天對台灣的影響，天氣好轉，但因大氣不穩定，午後局部雷陣雨仍很旺盛。

(中時電子報)