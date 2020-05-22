因應新冠病毒疫情，外貿協會今年舉辦的「台灣企業新南向市場攬才媒合會」調整為「線上徵才月」，擴大安排週週遠距面試洽談，打破時間及地域限制，建立零接觸面談環境。21日首場線上洽談會正式開跑，共有43家廠商參加，達7成億級企業陣容，包含台達電子、宏全、中鼎、特力、飛宏、上銀、建準電機、旭德與儒鴻等知名企業，釋出近250個職缺，吸引逾1,300位求職者投遞履歷。

中美貿易戰與新冠狀肺炎疫情等不穩定的情勢發展，使新南向國家與全球貿易連結更加緊密，也確促使許多台灣企業開始思考朝東南亞、南亞等異地備援，重整生產鏈，分散出口風險。貿協陸續接到許多廠商提出徵才需求，為助企業一臂之力，今(109)年外貿協會培訓中心辦理的國企班總計270名學員結業並進入求職市場，接下來為期3週的攬才媒合會，將進一步協助廠商延攬各界菁英。

經濟部國際貿易局與外貿協會主辦的「台灣企業新南向市場攬才媒合會-線上徵才月」，期間為5月21日至6月16日，各國、各行業之菁英與社會新鮮人，只要對新南向相關職缺有興趣，均可報名參加。本活動徵才廠商產業多元，包括精密機械、紡織鞋類、電子資通訊、汽配、化學、金屬、建材、飲食製造業等，釋出職缺種類從主管、儲備幹部到業務、財務、技術研發、行銷企劃、品管生產人員皆有，工作地點以台灣本地、越南、泰國、印度、印尼為主。

(時報資訊)