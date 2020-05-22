美股消息面：

1.美中兩國之間的緊張關係因香港議題進一步升高，避險需求為美元帶來支撐，周四紐約尾盤美元指數小漲0.2%，報99.385。英國與歐盟的貿易談判陷入僵局，以及市場擔心英國央行可能將利率降為負值，英鎊持續走軟，尾盤跌0.14%，報1.2220美元。

2.獲利了結賣壓出籠，以及受美元上漲影響，周四紐約期金收跌1.7%，為每盎斯1721.9美元。鈀金收跌3.7%，為每盎司2,023.73美元。鉑金跌2.4%，報每盎司830.60美元。白銀收跌2.7%，為每盎司17.03美元。

3.美國原油交割地庫欣的庫存創下最大單周跌幅，以及投資人看好OPEC+減產行動與世界各地解封將提振原油需求，周四紐約期油連漲第6個交易日，收漲0.43美元或1.28%，為每桶33.92美元。倫敦布蘭特期油收漲0.34美元或1%，為每桶36.06美元。兩合約同創兩個月新高。

4.IHS Markit美國5月製造業採購經理人指數（PMI）初值為39.8，高於4月終值36.1，並優於市場預期的38。服務業PMI為36.9，高於4月終值26.7與市場預期的30。5月綜合PMI初值為36.4，高於4月終值27。三項數據皆升至兩個月高點。

5.美國勞工部公布，上周（截至5月16日）美國初領失業救濟金人數經季調後較前一周減少25萬人，為244萬人，但高於市場預估的240萬人。

單周初領失業救濟人數雖已連續7周下滑，但請領總數仍然創下歷史新高，過去短短9周以來，美國初領失業救濟金人數達到3,860萬人，超越長達一年半的「大蕭條」時期的3,700萬人。

(時報資訊)