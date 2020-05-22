臉書（Facebook）執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）表示，預期未來5~10年間，該公司的4.5萬名員工中，將有一半的員工可以永久遠端工作，將成為該公司營運重大改變之一。

祖克伯21日表示，該公司計畫開始積極雇用遠端工作者，也將允許部分現有員工申請永久性遠端工作，因疫情影響，臉書目前有95%員工在異地辦公。他說，如果獲准遠端工作的員工在2021年前搬到其他地方，必須通知公司，因稅務與會計考量，這些員工的薪資將依所在地進行調整，不誠實的員工會面臨嚴重後果。

祖克伯坦言：「如果您住在生活成本大大降低或勞動力成本更低的地方，那麼薪水的確會更低一些。」

這是祖克伯對內部員工宣布的消息，他認為此舉有助於留住更多優秀員工、吸引一些不願意到大城市工作的人才，並讓公司員工組成更加多元，為更多地方提供就業。

而在臉書之前，推特本月已宣布，如果工作性質適合在家，那麼這些員工就可以永久在家工作，不須進公司上班。

(中時電子報)