羅智強臉書。

高雄市長韓國瑜日前因為坦承無法實現將迪士尼引入高雄的政見，遭到綠營人士圍剿，但羅智強為韓抱不平，表示韓國瑜這不過是一個美好的想像，就遭到如此強烈的火力砲轟，他順手查了一下，竟發現「這個市長」才是真正的跳票王。

羅智強在臉書上指出，桃園市長鄭文燦的跳票紀錄驚人，2014年的政見中，中壢藍線延伸至平鎮、龍潭：尚未核定，跳票；桃園綠線延伸至大溪：尚未核定，跳票；三鶯線延伸至八德、中壢：尚未核定，跳票；全區公車8公里免費：跳票，第二趟才有；公辦托嬰中心50所：跳票，目前只有11所；四年內興建 2萬戶社會住宅：至2018年8月僅有1437戶動工，完工0戶，跳票；免費營養午餐：跳票，僅在少數區域；中壢科博館：跳票；大園航空博物館：跳票

；海藻礁保育：鄭文燦放行中油三接案，變成桃園的「藻礁殺手」，「這是跳票中的跳票！」

羅智強表示，羅列了這麼多鄭文燦的跳票紀錄，但是有任何人在網路上看到相關的批評嗎？還是說綠營人士跳票就可以無聲無息，韓國瑜跳票就必須敲鑼打鼓？民進黨口口聲聲要求國民黨退出媒體，但是卻在掌權後大剌剌利用NCC來直接控制媒體、用標案來養1450網軍。

事實證明，鄭文燦才是真正的跳票王，但是又如何呢？羅智強無奈表示，如今掌握媒體的民進黨說甚麼就是甚麼，要把「跳票」的標籤黏在韓國瑜身上，台灣人民又有甚麼辦法呢？

(中時電子報)