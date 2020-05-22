演出類戲劇、八點檔走紅的女星林薇，日前上節目透露與好友合夥做生意遭對方騙光千萬積蓄，沒想到事後要求出面講清楚，竟還遭對方老婆嗆是小三，讓她感到遇人不淑相當心寒。

根據《三立新聞網》報導，林薇表示在乾爹辦70大壽壽宴認識這對夫妻，深交後被邀請投資時，雖打聽到這對夫妻評價不太好，但在於有深厚友情前提下，仍舊願意掏錢投資，沒想到竟遭對方騙光千萬積蓄，其它受災戶總金額至少1、2億，事後這對夫妻竟選擇避不見面，傳訊息要求對方老婆出面，沒想到竟遭嗆是她老公的小三，不然怎肯拿出如此多錢投資，更撂狠話：「是你們把我們逼到要跑路」。

沒想到慘被詐騙後，車禍開刀住院、母親生病等狀況接踵而來，讓林薇坦言難以承受，如今只希望官司趕快結束，為了趕緊賺錢的她，強調只要不違法及不違反善良風俗，什麼工作都願意做，至於為何不公布對方姓名？林薇則透露念在舊情想留條路給別人走。

(中時電子報)