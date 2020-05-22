LeBron James has held safe, private on-court workouts with some Lakers teammates at a secure location, our NBA @ShamsCharania reports. More details: pic.twitter.com/P4TamkL6li — Stadium (@Stadium) May 21, 2020

儘管目前NBA本季復賽時間表仍未敲定，湖人「小皇帝」詹姆斯為了爭搶本季總冠軍，卻已提前做出準備！《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，詹皇已經多次舉行跟隊友私下訓練，更採取所有安全措施，每個人都被檢測過。

聯盟最近已經促請各隊開放訓練場館，湖人也不例外，卻限定球員只能單獨跟訓練員練球，且要做好所有防疫措施，沒想到如今詹姆斯搶先「偷跑」，自己私下找來湖人隊友進行團隊訓練，就算每次只找1或2人，也算游走在規定邊緣。

「我被告知，詹姆斯已在洛杉磯多次舉辦私下訓練，每次召集1到2名隊友在一個封閉私人場地訓練，」查拉尼亞說，「這些私下訓練採取所有安全措施，不僅所有人都被檢測，也保持社交距離，一切都在確保遵循聯盟指導方針下進行。」

「快艇也做了類似的事，這是兩支洛杉磯球隊培養化學效應、打造比賽體型、相互熟悉方式，為了準備可能的復賽，」查拉尼亞說，「畢竟這兩隊很可能在今年夏天奧蘭多迪士尼世界舉辦的西區決賽相遇，兩隊都找獨特方式維持狀態。」

查拉尼亞甚至爆料，聯盟已經告知各隊，目前跟多個全國範圍內提供新冠檢測的公司洽談當中，這將是本季能否復賽的重要環節之一，聯盟更要求各隊在這些可以提供新冠檢測的公司開設帳戶，也就是隨時都要購買足夠的檢測試劑備用。

(中時 )