高雄市昨晚傳出部分受梅雨季降雨影響，部分地區傳出積水災情，但卻被造謠成「淹大水」，高市府昨晚緊急出面回應，對網路假消息立即譴責。但高雄積水，與民進黨高雄市議員黃文益質詢片段，「質疑高雄水溝過去5年為何都沒清淤」，無異於承認菊市府過去未疏通地下道。

高雄為何積水？綠議員這一幕打臉陳菊

高雄因連日大雨，有網友在臉書PO文「清水溝清到口袋去嗎？這樣叫政績？才5月，市政預算花完了？」，但被高巿府發現是舊新聞與照片，意圖誤導網友，以為高雄三多商圈區域因大雨而淹水。對此，高市府嚴正譴責，並提醒已觸法。

民進黨高雄市議員黃文益質詢韓國瑜。（圖／翻攝自 比特王Youtube頻道）

《Bit King比特王出任務》也剪輯議會質詢影片，證實韓國瑜在議會確實有就清淤和積水做出回應。

黃文益18日在議會質詢韓市長，高雄幸福川已在4月19日-30日進行清淤工程，但在此之前，到底有幾年沒清淤，上次清淤是哪一年？

韓國瑜答詢表示，上次是在2015年清淤，黃文益彷彿見獵心喜，高分貝質疑，「為何幸福川5年沒清淤？為何去年沒清淤？」

檢視韓國瑜108年清淤政績，雨水下水道清淤部分，總經費額度6千萬元，清理26公里340公尺，清除土方量2萬3578立方公尺，溝渠清淤長度3950公里，清淤重量達28920公噸。但2006年到2018年，長達12年時間，都是前市長陳菊任內，2016-2018年好幾年都未清淤，顯然問題不完全出自韓國瑜。

韓國瑜答詢再回應，他認為水利局團隊非常認真，清淤後有些是因為天災的瞬間變化，導致下水道負荷過載，但積水都很快退去，請議員多給市府團隊一些讚美。

(中時電子報)