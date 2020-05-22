中美關係緊張，中企監督法案可能使中概股離開美國股市，美股四大指數全數下跌。其中以費半下跌2.71％、跌勢最重。台股22日開跌在10.977.5點，萬一關卡得而復失。

費半成份股AMD（AMD-US）下跌3.09％，高通（QCOM-US）下跌3.26％，領跌大盤，台股ADR漲跌互見。台積電ADR（TSM-US）下跌2.01％。

群益投顧指出，目前大盤技術面短期均線，呈現多頭排列的偏多格局，本波美股強勢軋空，但比較大的憂慮在於台股指數仍在年線威脅範圍，尤其，美股強勢軋空氛圍雖未退，但對沖基金可能已大量回補空頭頭寸（停損），軋空挹注可能轉弱。

群益投顧指出，台股在內有華為事件衝擊，外有美軋空力度可能轉弱，多空消息交互影響下，預期階段防禦型操作的氛圍，將相對拉高，選股上可留意「落後補漲」、「資金避風港概念」相關個股，擇強守技術面操作。

(工商 )