狀況特殊 陸2020年不設GDP成長目標 09:102020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大會議22日早在北京開幕，聽取大陸國務院總理李克強關於政府工作的報告。報告提到，今年情況特殊，不設全年經濟增速具體目標。 報告稱，主要因全球疫情及經貿不確定性大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。今年要優先穩就業保民生，堅決打處脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務。 (工商 ) #不設 #GDP #成長目標 #大陸全國 #人大會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 公設民營托嬰中心遭批不足 中市府：將增設3間 12:392020/05/19 生活 陸兩會議題 聚焦GDP等4大重頭戲 04:102020/05/20 兩岸新聞 陸港觀盤－從兩會政策方向展望中國股市 04:102020/05/20 全球財經 成熟國家中 美成長力道最強 04:102020/05/21 投資理財 企業喊話蔡政府 不該選邊站 04:102020/05/21 政治要聞 兩會何時開有故事？陸媒曝緣由 11:462020/05/21 兩岸 「港版國安法」確定提案人大會議 最快8月可上路 22:042020/05/21 兩岸 保就業 兩會首要重點 04:102020/05/22 焦點新聞 政協開幕 寥寥數語談兩岸 04:102020/05/22 財經要聞 新聞分析－對台橋梁一反常態 「無話可說」意圖明顯 04:102020/05/22 財經要聞 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 1分鐘讀財經》狂！大陸豪砸41兆 喊「科技超美」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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