大陸全國人大會議22日早在北京開幕，聽取大陸國務院總理李克強關於政府工作的報告。報告提到，今年情況特殊，不設全年經濟增速具體目標。

報告稱，主要因全球疫情及經貿不確定性大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。今年要優先穩就業保民生，堅決打處脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務。

(工商 )