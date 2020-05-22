銅箔基板三雄（CCL）挨華為新禁令一記悶棍，股價回落後，高盛證券與統一投顧雙雙護航，給予台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）「買進」投資評等，高盛更強調，基於三大關鍵有利理由，建議客戶現在就應買進CCL族群。

高盛證券認為，未來世界將無所不「聯」，包括：5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、雲端、物聯網（IoT）等，都是科技主流趨勢，CCL元件在其中扮演關鍵角色，台系供應鏈更站在受惠最前線，現在應買進台光電、台燿、聯茂。

首先，5G與雲端的趨勢創造了CCL獨特的順風環境，全球高階（高速、高頻）CCL市場自2020～2025年的年複合成長率高達14％，屆時市場規模較2020年時大增八成、將放大到47億美元。

其次，台系CCL供應商與重要客戶互動密切，與台灣ODM廠保持好關係，產品出貨回應市場時間又快，未來幾年將在高階CCL市場持續攻城掠地，加上CCL產業並未供過於求，訂價環境十分健康。再者，台灣CCL供應商營收成長動能強、毛利擴張，以及未來資本支出計畫樂觀，有助迎來股東權益報酬率（ROE）結構性揚升利多。

儘管CCL三雄各有千秋，高盛與統一維持全面性看多，然從推測合理股價來看，台光電是三雄中唯一獲得高盛調高推測合理股價者，由150升至162元，統一投顧則賦予176元推測合理股價。

(工商 )