該從城市出走「放風」了，針對想解悶的消費者，關西六福莊推出「與動物當鄰居 長住專案」，即日起至7月13日止，雙人入住剛果藍天房，三天兩夜只要11,000元起+10%，還包含早餐4客、客家套餐2客、六福村主題樂園手環2條、犀牛噗噗造紙DIY體驗 2人次，若起住日在周日至周四期間，直接免費升等為肯亞藍天樓中樓房型，再加碼贈送第3~6人免費入住(不含專案內容)，換算下來揪親朋好友一起，6個人作伙住六福莊，平均每人每晚最低不到1,000元，還可再享現場加購動物體驗、餐點9折優惠，最適合三代同堂親子共遊、樂齡好友享度假等族群，可依照各個成員不同的需求加價購買，懂玩的高手立刻搶訂。

此外，若意猶未盡還想再延長假期，六福莊針對此專案提供延長續住優惠，從第3晚起，每晚優惠價3,000元+10%，如遇假日需另收加價費用。

關西六福莊精心規劃全台獨有的放鬆之旅，入住三天兩夜期間，除可享受六福村主題樂園兩天無限制遊玩、吃到在地特色的客家油雞或關西牛肉麵套餐外，還特別安排犀牛噗噗造紙DIY體驗，運用六福旅遊集團的白犀牛繁育基地優勢，結合環保和動保議題，取犀牛噗噗內含有大量粗糙纖維的特色，讓大小朋友一起動手造紙，化身現代蔡倫，親自感受化腐朽為神奇的「再生循環」奇蹟，還可以帶回別具意義的禮物，為地球盡一份心力。

(工商 )