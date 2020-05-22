東元電機第一季合併營收及獲利遭新冠肺炎疫情攪局，雙雙下滑，EPS為0.23元，創近11年同期新低。東元今(22)日下午舉行股東會後首次線上法說會，說明今年營運展望。東元表示，首季營收及獲利下滑，主因是受疫情影響，台股下跌，投資事業認列股價損失1億多元，4月台股上漲，已回沖。

東元董事長邱純枝、總經理連昭志日前股東會後聯袂受訪預告，東元受疫情影響，上半年合併營收衰退5％～6％，全年力拚合併營收不衰退，獲利穩定。

東元機電工程在手訂單超過百億元，台灣前四月重電維修保養業務比去年同期成長一倍，提前達到去年度水準。囿於大陸、歐洲、美國及東南亞等地市場，先後受疫情影響而停工，連帶影響出貨，東元前四月合併營收139.23億元，年減9.38％。

東元主管透露，東元第一季對美國銷售及越南供應鏈，受疫情很大影響。三月起，大陸疫情逐漸緩和，四月起回到以前成長動能，大陸今年經濟有機會V行反轉，但美國成為重災區，六月之前不可能好轉。東元初估，上半年合併營收相較去年同期衰退5％～6％，損益也受影響，努力控制成本，讓獲利不受影響。

(工商 )