新冠肺炎疫情期間網購需求大增，亞馬遜倉儲仍忙於處理爆量的訂單，《華爾街日報》引述內情人士指出，亞馬遜擬將一年一度的會員購物節Prime Day延後兩個月，待9月再舉行。 亞馬遜的會員購物節Prime Day往年都在7月登場，但新冠肺炎造成網購業務量激增，促使亞馬遜做出延期的決定。

亞馬遜對此消息不予置評，不過賣家早有延期的心理準備。路透社4月報導，亞馬遜Prime Day至少會延到8月。

亞馬遜2015年7月首次推出會員購物節，今年已邁入第六個年頭。

(工商 )