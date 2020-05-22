亞馬遜會員購物節擬延後至9月 09:112020/05/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情期間網購需求大增，亞馬遜倉儲仍忙於處理爆量的訂單，《華爾街日報》引述內情人士指出，亞馬遜擬將一年一度的會員購物節Prime Day延後兩個月，待9月再舉行。 亞馬遜的會員購物節Prime Day往年都在7月登場，但新冠肺炎造成網購業務量激增，促使亞馬遜做出延期的決定。 亞馬遜對此消息不予置評，不過賣家早有延期的心理準備。路透社4月報導，亞馬遜Prime Day至少會延到8月。 亞馬遜2015年7月首次推出會員購物節，今年已邁入第六個年頭。 (工商 ) #亞馬遜 #會員 #購物節 #Prime #Day 也許您會感興趣 推薦閱讀 第2屆台中購物節 盧秀燕：拚經濟最佳紓困 衝25億以上營業額 10:382020/05/18 生活 第2屆台中購物節主視覺「打開禮物盒的驚喜」出線 12:452020/05/18 生活 台中購物節 拚買氣衝破25億 04:102020/05/19 生活新聞 打開禮物盒的驚喜 主視覺吸睛 04:102020/05/19 生活新聞 新光三越會員快搶 「2020520」扣1點最高送2萬元禮券 17:072020/05/19 消費 邊霧運算產業聯盟會員大會 研揚秀智慧園區計畫 17:112020/05/19 財經 亞馬遜首款遊戲軟體問世 09:142020/05/21 財經 日本樂天台灣館招商優惠促銷 貿協尊爵會員只要一萬多元上架 21:412020/05/21 財經 美股輪動輪到尖牙股 臉書與亞馬遜股價再創新高 22:332020/05/21 財經 尖牙股再發威 臉書、亞馬遜創新高 04:102020/05/22 財經要聞 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 1分鐘讀財經》狂！大陸豪砸41兆 喊「科技超美」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。