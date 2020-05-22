美國4月成屋銷售暴跌近18％ 09:102020/05/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎造成美國房屋買賣交易急凍，美國4月成屋銷售暴跌將近18％，創下2010年7月以來最大月減幅。 根據全美房仲協會（NAR）21日公布，美國4月成屋銷售經季調後的年率為433萬戶，較3月大跌17.8％，寫下2010年7月以來最大跌幅。《華爾街日報》調查經濟學家意見，原預估4月成屋銷售月減19.5％。 雖然房屋交易量萎縮，但房價持續上揚。疫情期間部分賣家決定暫緩售屋，等到市況好轉再出售，抑制房屋供給，推升價格上揚。4月成屋銷售價格中位數年增7.4％，至286,800美元。 (工商 ) #上揚 #成屋銷售 #美國 #暴跌 #房屋 也許您會感興趣 推薦閱讀 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 三台廠肺炎檢測 獲FDA許可 04:102020/05/18 財經要聞 沙國撿便宜 搶進美龍頭股 04:102020/05/18 全球財經 Zillow：今年美房價僅跌2至3％ 04:102020/05/18 全球財經 短評／活生生被川普耍了 04:102020/05/18 時論廣場 美兵推2030太平洋衝突結果出爐 專家表態遭網噓 10:372020/05/18 政治 蓬佩奧批大陸干預美記者在港工作 11:482020/05/18 兩岸 軟硬兼施！傳美國擬祭補貼協助企業撤離大陸 17:332020/05/18 財經 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 鮑爾估Q3經濟回神 美股強彈 04:102020/05/19 全球財經 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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