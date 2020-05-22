新冠肺炎造成美國房屋買賣交易急凍，美國4月成屋銷售暴跌將近18％，創下2010年7月以來最大月減幅。

根據全美房仲協會（NAR）21日公布，美國4月成屋銷售經季調後的年率為433萬戶，較3月大跌17.8％，寫下2010年7月以來最大跌幅。《華爾街日報》調查經濟學家意見，原預估4月成屋銷售月減19.5％。

雖然房屋交易量萎縮，但房價持續上揚。疫情期間部分賣家決定暫緩售屋，等到市況好轉再出售，抑制房屋供給，推升價格上揚。4月成屋銷售價格中位數年增7.4％，至286,800美元。

(工商 )