遠距生活帶動PC需求，高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠曜越(3540)預估，第2季獲利會略優於第1季，曜越發佈旗下高時脈記憶體–曜越TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz電競記憶體16GB(2x8GB)，預計6月初上市。

全球新冠肺炎疫情蔓延，讓曜越營運受到影響，第1季稅後盈餘1485萬元，年減55.7%，每股盈餘為0.23元，前4月合併營收12.73億元，年減4.82%。

為推升業績，曜越持續推出新產品，宣布6月初推出TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz電競記憶體16GB(2x8GB)。曜越表示，與先前推出的TOUGHRAM RGB DDR4 4000MHz跟4400MHz電競記憶體相比，這次時脈高達4600MHz，可以滿足玩家的需求。

TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz電競記憶體採用嚴格篩選的顆粒和10層電路板設計，確保高效能及超頻穩定度，讓遊戲體驗更加順暢；另外，高品質鋁質散熱片不僅能加速散熱，其具備10顆高流明可獨立編程LED燈，同時也可根據喜好，利用1680萬色RGB燈光打造出多種不同的燈效組合。

玩家更可利用NeonMaker軟體客製其燈效，或將記憶體與TT RGB Plus軟體連動，進而創造整體RGB生態系；曜越TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz電競記憶體還支援Intel Z490和AMD X570主機板，以及Intel XMP 2.0超頻。

儘管受到疫情影響，讓曜越謹慎看待第2季營收，但受惠於遠距生活及宅經濟帶動PC、電競相關產品出貨維持水準，且曜越調漲部分產品價格，預估第2季毛利及獲利可望優於第1季。

(時報資訊)