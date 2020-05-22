新社區福民路昨日有10噸巨大落石阻礙道路通行。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

受滯留鋒面及西南氣流影響，近日山區大雨不停歇，中橫便道自昨日中午起已封閉通行，至今日早上時段仍未開放，谷關工務段表示，中午12：00時段須待雨情及道路巡查成果將提前公布。另外，新社區福民路昨日有10噸巨大落石阻礙道路通行，新社區公所已清理完畢。

谷關工務段段長呂正安表示，由於今日早上持續降雨，雨量值已達安全管理值，考量通行安全，預防無預警落石，上午7：00時段不開放，中午12：00時段待雨情及道路巡查成果，將提前對外發佈訊息，也提醒民眾雨天時盡量不要行駛山區道路，以避免遭落石擊中。

東勢警分局福中派出所昨14時許接獲報案指，新社區福民路往福民國小約500公尺處，約10噸巨大落石阻礙道路通行，警員蔡鴻仁立即趕赴現場，於該處設立警示交通錐並管制人車，並通報新社區公所災害應變中心派員前往處理，於17時許順利恢復交通順暢。

東勢警分局呼籲，因連日豪雨影響，造成山區發生多起落石及路樹倒塌案件，提醒駕駛人進入山區應隨時注意天候(氣)、路況，務必要減速慢行，避免發生危險，若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。

(中時 )