隨著大陸門市率先重啟，加上平價版iPhone推出，蘋果大陸銷量4月回溫，市調機構初估，蘋果手機4月大陸銷量約為390萬台，與前月相比大增160%。不過，儘管數據看似亮眼，仍有分析師出面警告，其執行長庫克未來幾個月，將有兩大隱憂必須面對。

CNBC報導，受惠大陸重啟經濟以及平價版iPhone，將推動蘋果手機4月份銷量，根據CINNO Research估計，蘋果4月份大陸iPhone銷量達到390萬台，與前月相比大增160%；此外，市調IDC也出具相關報告，指出4月蘋果銷量預估為300台、約增30%。

從數據觀察可以發現，蘋果在大陸市場逐漸回溫，不過，仍有分析師警告，蘋果在未來幾個月內將面臨兩大隱憂。

第一，iPhone SE前景不明，IDC研究經理Will Wong表示，由於疫情改變消費習慣，就算重啟經濟，消費信心還是沒有回到正常水平，因此民眾可能會尋求更便宜的手機品牌，如華為、小米等。

第二，蘋果尚未推出5G手機，大陸從去年開始推廣5G，陸系品牌廠也陸續發表5G新機，但蘋果遲未推出，將可能導致消費者轉往其它品牌，抑或延緩消費直到5G iPhone問世。

Counterpoint Research研究總監就表明，5G手機市場需求增溫，在蘋果5G新機推出前，恐將成為其銷售阻力。

(中時電子報)