高雄市長韓國瑜罷免票將在6月6日舉行，中選會昨日(21日)宣布，罷免活動從今日(22日)開跑，到6月5日為止，並宣布27日起禁止公布罷韓民調。但網友卻發現有罷韓團體在昨日(21日)就偷跑，似乎又在醞釀罷韓新招。

雖然罷韓活動今日(22日)才開始，但臉書粉專《澄清唬》和《韓黑父母不崩潰》都在昨晚PO文指出，近日豪雨襲及高雄，罷韓臉書社團《公民割草行動》卻PO文要社團成員回報高雄各處災情，並將圖影上傳到社團，似乎是隨著罷免活動開跑，要利用災情推出新一波罷韓攻勢，他們直批這根本是在詛咒高雄。

《韓黑父母不崩潰》表示，有災情發生不是應該打1999通報，在社團裡討論是可以幹嘛？並痛批罷韓團體幸災樂禍。《澄清唬》則說，從韓國瑜就任市長以來，這些韓黑看到問題從來不打1999，而時忙著拍照發給「黑韓產業鏈」抹黑韓國瑜，這次似乎也是沿用同樣的模式，等待高市府出包方便他們炒作罷韓。

網友們對此也感到很憤怒，「只能祝他們早日得到該有的報應」、「這些人撲天蓋地找碴，唯恐高雄不亂，是真的愛高雄嗎？其心可誅」、「這已經不叫做民主，這是紅衛兵鬥爭」、「這一小搓失去人性的人卻把台灣搞得是非不分，陷台灣人於不義」、「必遭天譴，執政黨真的這麼希望人民生活在水深火熱之中嗎」。

(中時電子報)