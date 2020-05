半導體測試設備領導供應商愛德萬測試(Advantest Corporation)在「2020年VLSI客戶滿意度評比」榮獲高分肯定,滿分10分裡拿下9.5分佳績,在這項針對全球半導體公司的年度調查中拔得頭籌,好表現也創下愛德萬測試有史以來最佳以及所有測試公司歷年來最高分。

愛德萬測試也再次榮獲VLSI客戶滿意度評比五星殊榮(VLSI 5 Star),連續32年蟬聯VLSIresearch前十大最佳企業(10 BEST)。今年度的VLSIresearch調查歷時超過兩個月、涵蓋五種語言,蒐集晶片市場超過98%、次系統85%客戶的意見,邀請全世界的受訪者依據「供應商績效表現」、「客戶服務」與「產品效能」三大面向、共14個類別,對設備供應商做出評比。

愛德萬測試在2020年度調查的分數表現更甚以往,整體分數創下新高,在包括「推薦供應商」(Recommended Supplier)、「供應商信賴度」(Trust in Supplier)、「技術領導」(Technical Leadership)、「產品效能」(Product Performance)和「結果品質」(Quality of Results)在內的各大項目,都繳出歷年來最高客戶評比佳績。

根據領先世界的半導體市場研究公司VLSIresearch,愛德萬測試持續在「最佳測試設備供應商」(THE BEST Suppliers of Test Equipment)項目獲得高分評價,並於2020年在「十大最佳晶片製造設備大型供應商」(10 BEST Large Suppliers of Chip Making Equipment)項目拿下僅有三個名額的VLSI五星殊榮。

VLSIresearch總裁Risto Puhakka指出,我們很高興看到愛德萬測試在『2020客戶滿意度調查』領先群雄,並在『最佳測試設備』和『十大晶片製造設備供應商』項目皆拿下第一。愛德萬測試透過靈活彈性且遍佈全球的夥伴網絡持續支持客戶,尤其在當前這樣的危機時刻,更加凸顯能夠迅速應變的重要性。業界最齊全的產品組合加上秉持客戶導向的承諾,愛德萬測試獲全球跨國製造商給予最高分評價不僅實至名歸,更在自動化測試設備領域奪得最高市佔。

愛德萬測試總裁暨執行長吉田芳明表示,十分感謝全球客戶對愛德萬測試的肯定,我們也很自豪,即便時局艱困仍能謹守承諾全心支援他們。當先進製程不斷進步使半導體能容納更多電路,測試結果的效能、可靠度和品質將愈來愈重要,尤其現在世界各國距離5G全面商用已經不遠,愛德萬測試持續開拓測試與量測解決方案,準備好迎接挑戰。我們誓言要繼續贏得全球領導晶片廠的信賴,更感謝他們長久以來與愛德萬測試的業務往來和互信基礎。

VLSIresearch年度「客戶滿意度調查」(Customer Satisfaction Survey)是自1988年以來,市面上提供客戶評價半導體設備與次系統供應商的唯一公開管道。

愛德萬測試致力於為全球半導體產業提供系統單晶片、邏輯與記憶體半導體測試解決方案,是業界唯一有能力自行設計並製造全方位整合性測試機台解決方案的ATE供應商,整合測試機、分類機、元件介面與軟體,確保業界最高等級的完整性與相容性。

