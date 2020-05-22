邁威爾（Marvell）宣布揭曉其新品牌，歡慶公司25週年紀念，並為轉型專注於資料基礎結構的半導體解決方案立下里程碑。 當前疫情危機仍然嚴峻，資料基礎結構在此期間的重要性比以往都要明確。因為它能保持人與人之間的聯繫、企業營運和資訊流通。

Marvell透過與全球最頂尖的科技公司合作，提供了確保全球繼續前行的建置組塊。公司的新品牌識別象徵著變革，也代表了全新的Marvell，為接下來的發展注入動力。

Marvell自2016年來開始轉型，採取了一系列行動，將公司投入企業、資料中心、承運人還有汽車市場的長遠營運的成功目標之中，其中包括三次重大收購案與多次資產剝離。最終，Marvell成功為資料結構建立了業界完整的半導體解決方案，包括在儲存方案、網路功能、計算能力與安全性方面均取得領導地位。憑藉其廣泛的品牌組合與靈活可靠的合作方式，Marvell已成為其目標市場上的理想合作夥伴。

Marvell總裁兼執行長Matt Murphy表示，Marvell堅信工作方法與執行業務同等重要，創新與執行力必須並駕齊驅，這也是我希望客戶在和我們合作時能體會到的。我對公司團隊在新冠肺炎疫情期間表現出的堅決與專注感到相當自豪。在真正關鍵的時刻，我們的團隊團結一致，為客戶與社區提供支持。我們的轉型旅程集結業界最頂尖、最聰明的菁英，為單一使命與文化成功地團結在一起。今天我們發佈了新的品牌識別：象徵公司已擁有了全新樣貌。

(工商 )