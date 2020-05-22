大陸全國人大會議22日早在北京開幕，聽取大陸國務院總理李克強關於政府工作的報告。

報告提到，積極的財政政策要更加積極有為。今年赤字率擬按3.6％以上安排，財政赤字規模比去年增加人民幣（下同）1兆元，同時發行1兆元抗疫特別國債。這是特殊時期的特張舉措。上述2兆元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留用。

(工商 )