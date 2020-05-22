陸工作報告：赤字率3.6％以上 發行人幣1兆元抗疫債 09:372020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大會議22日早在北京開幕，聽取大陸國務院總理李克強關於政府工作的報告。 報告提到，積極的財政政策要更加積極有為。今年赤字率擬按3.6％以上安排，財政赤字規模比去年增加人民幣（下同）1兆元，同時發行1兆元抗疫特別國債。這是特殊時期的特張舉措。上述2兆元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留用。 (工商 ) #兆元 #赤字率 #抗疫 #工作報告 #人幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 總經理吳昕陽開抗疫藥方 新光三越90天轉骨 04:102020/05/18 財經要聞 國泰投信攜手Nasdaq 現身紐約刊登抗疫標語 04:102020/05/19 財經要聞 抗疫永續投資 獲創投力捧 04:102020/05/18 投資理財 《產業》台南遠東飯店抗疫 麵包外賣拓新藍海 17:392020/05/18 財經 台美防疫松cohack創造驚奇 抗疫5大解決方案脫穎而出 21:102020/05/18 政治 與世界攜手抗疫 習近平：兩年內將提供20億美元國際援助 20:282020/05/18 財經 疫後回津 戰士依舊行程滿檔 04:102020/05/19 兩岸新聞 明基醫可攜式超音波 助泰抗疫 04:102020/05/19 產業．科技 習致詞讚譚德塞 承諾捐600億抗疫 04:102020/05/19 國際大事 今年陸赤字率首破3％機率大 至少多釋1980億人幣 15:162020/05/19 兩岸 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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