炎炎夏日的腳步逼近，不能出國也想享受異國般海島度假魅力，今年夏天離島澎湖有了新玩法！澎湖唯一五星級飯店「澎湖福朋喜來登」推出三種「三天兩夜」的全方位的夏季體驗，無論喜愛刺激冒險的玩咖、喜歡浪漫美拍的網美、親子家庭適合的玩法都有。

充滿歐美徜徉大海的「帆船之旅．極致漫遊」，可搭上法國頂級帆船，在船上徜徉大海輕啜美酒享受派對輕食，以及踏上SUP立式划槳享受海風吹拂的愜意感，平日每人每晚4,250元起，乘帆船遨遊澄澈藍海、大啖澎湖豐沛海鮮或是夏季限定海鮮BBQ，另也推出帆船婚拍專案，邀請新人一邊拍婚紗一邊輕蜜月旅行，到夢幻的海島聖地婚拍，用影像來見證幸福。

乘法國頂級帆船悠游碧海藍天，彷彿一秒到歐洲。（圖／澎湖福朋喜來登）

而「澎湖好有趣」專案可以乘上夢幻透明獨木舟，像浮潛般看盡海底世界各種美麗樣貌，五彩斑斕的熱帶魚、澄澈透明的藍綠色海水、綺麗的珊瑚礁，輕鬆享受360度的全方位美景；另可選擇探訪海葡萄農場，南國獨有的天然素材海葡萄，孕育自熱帶及亞熱帶海域的珊瑚田，澎湖福朋來登酒店與澎湖縣水產種苗繁殖場獨家首創「海葡萄農場體驗之旅」，並親手手作海葡萄藻卡，刻成旅途難忘回憶。

潛水半日遊行程，還可親手將明信片投入海底郵筒。（圖／澎湖福朋喜來登）

主打潛水活動的「來海島好好玩」專案，跟著專業的教練帶領遊客們潛進海底，近距離接觸海底生物外並感受無重力狀態的自由感。搭配澎湖最大規模的宜客樂海港百匯自助晚餐，融合在地食材與料理手法，以及當季海味，豐盛澎派的澎湖蝦蟹、現切爐烤牛肋排、現做日式握壽司、散壽司與手卷、生魚片，以及月桂冠清酒暢飲，吃個暢快。

專案搭配夏季限定星光港灣BBQ，現場加碼國際樂團現場熱力演出。（圖／澎湖福朋喜來登）

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(中時電子報)