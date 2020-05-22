根據《紐約每日新聞報》記者邦迪22日最新爆料，目前已把眼光放在下個球季的籃網，除了等待杜蘭特、厄文兩大球星傷癒復出，更打算透過交易跟巫師換來明星射手畢爾，藉以組成籃網全新三巨頭，甚至籃網內部已經討論過交易方案！

儘管從薪資空間條件來看，籃網不太可能直接招募畢爾，只能透過球員交易換來畢爾，況且畢爾去年10月才跟巫師完成2年7200萬美元提前續約，現有合約要到2022-23年球季才會到期，下個球季更領2875萬美元年薪，要搶他代價不小。

畢竟假如可以換來上季場均30.5分、6.1助攻與4.2籃板的畢爾，籃網的進攻火力將更可怕，屆時厄文、畢爾與杜蘭特扛下先發控衛、得分後衛與大前鋒位置，搭配狄安卓喬丹扛中鋒、喬哈里斯或利佛特扛小前鋒，這樣的陣容也算豪華。

籃網得以換來畢爾另一優勢，在於巫師近年戰績疲軟，或許也該利用畢爾本季打出身價之際，趕緊用他換回一些年輕戰力進行重建，只是看在巫師另外一名球星沃爾眼裡，恐怕就不太開心了，沃爾本季因傷整季提前報銷，連1場都沒打過。

(中時 )