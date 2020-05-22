大陸全國人大21日晚間記者會公布，將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（港版國安法）。大陸《環球時報》社評指出，這是針對香港國家安全問題的重大立法行動，將根本解決香港維護國家安全法律工具不足的情況，極大遏制內外一些勢力利用香港從事危害國家安全的行動，開闢香港形勢的新局面。

社評稱，很顯然，這不是香港《基本法》23條的香港自行立法。眾所周知，《基本法》23條規定香港特區自行推動國家安全立法，然而香港回歸20幾年，這項工作受到一些勢力的各種阻撓，遲遲無法進行。全國人大現在根據《憲法》和《基本法》賦權，直接立法規制這一領域，是面對香港現實負責任的舉措，是對法治應有題中之義的契合。

社評表示，因為國家安全的漏洞，看看香港已經被內外惡勢力搞成什麼樣子了。該是讓這一切結束的時候了。

社評認為，全國人大版的香港國安法是保住「一國兩制」的關鍵出手。一些香港反對派和支持他們的西方輿論在第一時間宣揚「一國兩制」因為這部安全法「死了」，而真實的情形正相反，這部法律是為「一國兩制」做出的決定性輸氧，它將確保外部惡勢力對香港事務的插手被有力鉗制，讓香港內部極端反對派收斂破壞性行為，從而將「一國兩制」所急需的平穩內部環境在香港得以重建。

社評強調，國家安全這頂大傘之下，必然包括香港安全，二者渾然一體。香港急需打上國家安全這個「補丁」，以讓自己成為有自我保護能力，不被外部勢力濫用為攻擊中國大陸的橋頭堡。香港需要從中美政治緊張的焦點位置淡出，重新成為和平安寧的城市，恢復其作為國際金融中心的活力和風采。

社評認為，建立起國家安全的這道屏障，香港的特別行政區地位將更加鞏固，其獨特政治制度將得到更加正常的維護，而不會被國際風雲劫持，香港內部的一些政治野心家也將更難毒化香港的氛圍。香港的資本主義將更多呈現其與發達社會共同的特質，而不是與大量動盪的不發達社會為伍。這是香港廣大民眾的根本利益之所在。

社評指出，廣大大陸民眾真心希望香港保持與大陸不同的政治制度，延續自己獨特的社會風貌。人們不願意看到香港「大陸化」。相信在香港國安法通過實施後，屬於香港特色的那些東西，只會得到更好的維護，東方之珠將更加璀璨。

(中時 )