新冠肺炎疫情造成全球已逾500萬人感染，32萬8千多人死亡，而自疫情開始以來，不少國家都出現一罩難求的口罩荒，沒想到越南一名身材火辣的嫩模，竟突發奇想，將口罩拿來遮3點，製成「口卓罩比基尼」，還將照片PO到社群媒體，結果沒獲得網友稱讚，反遭網友砲轟：「浪費物資」。

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網友氣憤表示，疫情流行期間，這名年輕女模卻浪費重要醫療物資。另1名網友則說：「老實說，在此攸關性命時刻，拿口罩改造成比基尼，我認是一種可怕的行為，在你的國家或許可以輕易買得到，但在義大利卻是一罩難求。」還有人抱怨說：「我家只剩下3個」、「一種創新的愚蠢。」

越南年輕美模「oanhdaqueen」。

雖然這名嫩模的「口罩比基尼」遭不少人批評，但仍有人覺得有創意，形容它是「罩基尼」(Maskini)。

由於負面回應大於讚美，這名IG用戶名稱叫「oanhdaqueen」的年輕女模，不久就刪掉照片和貼文，還在自己的IG道歉：「我住在越南，每個人都可以買到口罩，6年來，我每天都在用」。

(中時電子報)