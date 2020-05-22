基隆市警察局第1分局南榮派出所在昨日(21)早上7點接獲女童走失通報。1名女童疑似夢遊狀態獨自離家出走，女童爸爸一大早就尋遍不到女兒，因此急忙報案尋求協助。警方立即通報巡邏網和調閱監視器加強搜索，正當苦無對策尋找對象之時，1名已下班的女警剛好來電，回報已找到夢遊的女童，所幸女童尋獲時毫髮無傷。

基隆市警察局第一分局接獲民眾報案，1名女童疑似夢遊自行外出，急需警方協尋，警方立即通報線上巡邏網協助並通報勤指中心擴大範圍協尋，同時調閱路口監視器影像尋找，正當警方盡其所能還是無法找到女童時，女警員突來電表示，下班返家途中在愛三路尋獲女童，並立即通知所內同仁前來協助，所幸女童安然無事。

夢遊女童獨自離家出走，所幸剛下班女警巧遇，並迅速通報帶回，女童毫髮無傷。(基隆市第一分局提供)

據了解，女童曾經就有夢遊的情形，這次突然夢遊離家，家屬表示會在多加留意女童的狀況。警方呼籲家中若有較年幼孩童，應多加留意動態，避免發生走失等潛在危險。

(中時電子報)