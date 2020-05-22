台中市石岡區李姓男子21日因與家人爭吵，他獨自外出步行至派出所，情緒激動自稱是海軍陸戰隊成員，警方耐心安撫並連絡上其家人，家人表示，李患有精神疾病，非常感謝警方熱心協助讓他順利返家。

東勢警分局指出，21日12時許，石岡所員警見60歲李男走入分駐所，立即上前詢問需要什麼協助，李男表示腳痛需要休息，員警請他坐下並詢問姓名，惟李男僅不斷表示自己是海軍陸戰隊成員，且情緒十分激動、說話口齒不清。

在巡佐曾耀堂及警員林以軒耐心安撫下，李男情緒漸漸平穩下來，並從包包拿出小筆記本，上面記有他的身分及家屬聯絡資料，員警才順利聯繫上家屬。

家屬向警方表示，李男有精神障礙且患有癲癇，因與家人爭吵便獨自負氣離家，讓家人都十分擔心，感謝警方的熱心協助讓李男能順利返家。

東勢警分局呼籲，家中若有精神障礙患者，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )