前立委黃國昌代表市場派參選今年大同(2371)獨董選舉，在臉書上向外資喊話，爭取外資股東選票，目前外資持股大同比達4成。黃國昌的訴求：一、找到讓大同股權價值最大化的所有路徑。二、建構一個有良好功能的獨立董事制度。三、有效保護所有股東的權利。

黃國昌對大同經營階層的三大指控：

一、過去3年來，大同公司整個集團的市值從988億5千萬大幅萎縮到286億6千萬，合併財務報表中的淨損達到402億6千萬。其中，三家子公司華映、綠能、美國大同相繼宣告破產，並大量解僱5千多名員工，公司長期以來都處於虧損狀態，更導致公司18年來都沒發過股利。

二、除了虧損嚴重的財務狀況，大同集團還爆發一連串的醜聞，不但被主管機關一再裁罰，公司高層甚至遭到刑事調查。2019年，大同前董事長林蔚山，因掏空公司資產獲利超過13.5億而被判處8年徒刑。今年接任林蔚山擔任董事長、林蔚山的妻子林郭文艷因對中資企業保證獲利，造成大同可能被起訴求償30億人民幣，她也因未揭露這些對公司財務有重大影響的消息，遭到刑事調查，此外，大同集團也曾是操縱股價、中資非法購買股票的主體。

三、上述一連串的失誤，大同獨立董事竟沒有採取任何行動糾正公司的錯誤決策。非常明顯地，董事們只在意林氏家族皇朝的延續，並不在乎如何保護捍衛全體股東的利益。

黃國昌對有4成持股的外資股東喊話：現在若不行動，將來歷史會重演。

(時報資訊)