企業為了防疫啟動的遠端上班模式帶動數據中心晶片業務強勁增長，輝達（Nvidia）上季財報與本季營收預測均優於市場預期。

輝達股價在連續4天改寫歷史收盤新高後，周四收跌2.2%，盤後股價在平盤上下狹幅波動，目前跌0.56%，報349.03美元。今年以來，輝達股價已漲逾50%，表現遠優於標普500指數的跌逾8%。

輝達公布第一財季（截至4月26日）營收為30.8億美元，較前一年同期的22.2億美元成長，並高於分析師預測均值30億美元。

第一財季遊戲事業營收年增25%，為19億美元。數據中心事業營收較前一年同期大幅成長80%，達到11.4億美元，首度突破10億美元大關。

合併淨利為9.17億美元，每股盈餘為1.47美元，遠優於前一年同期的淨利3.94億美元，每股盈餘0.64美元。調整後每股盈餘為1.80美元，較前一年同期的0.88美元成長，並優於市場預估的1.69美元。

該公司表示，新冠肺炎疫情使供應與需求都面臨挑戰，第一季初合作夥伴的供應鏈被打斷，以及居家防疫措施導致零售通路與中國iCafe網咖關門，影響遊戲晶片產品銷售。但在家上班上課和打遊戲，帶動電子零售（e-tail）需求飆升。

輝達預估第二財季營收為36.5億美元加減2%，超出分析師預測均值32.9億美元。該公司並預估本季毛利率約為58.6%。輝達表示，該預測納入收購以色列晶片公司Mellanox Technologies帶來的貢獻。這筆69億美元的交易已在4月完成，旨在強化輝達的數據中心事業。

輝達並表示，公司正在評估實施庫藏股的時機，也將繼續支付股利。

(時報資訊)